Un operaio di 59 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno del polo chimico di Ravenna. Sarebbe stato investito da un escavatore.

Morti sul lavoro: operaio investito da un escavatore a Ravenna

Un altro terribile incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di martedì 14 novembre 2023. Un operaio di 59 anni è morto all’interno del polo chimico di Ravenna, dopo essere stato travolto e investito da un escavatore. L’uomo stava lavorando all’interno del cantiere quando è accaduta la tragedia.

L’operaio di 59 anni investito da un collega

Secondo quanto è emerso fino ad ora dai rilievi effettuati dalla polizia e dalla medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna, l’operaio di 59 anni sarebbe stato accidentalmente investito da un collega, che stava guidando un escavatore. Probabilmente era sceso dal mezzo su cui si trovava per chiedere alcune informazioni. I due operai lavoravano per due diverse ditte ed erano entrambi alla guida di altrettante pale meccaniche. Purtroppo l’incidente non ha lasciato scampo al 59enne, che è deceduto tragicamente dopo essere stato travolto.