Morto 30enne investito mentre attraversava il Gra a piedi: “I draghi mi stanno inseguendo”

Un ragazzo di 30 anni di Roma è morto dopo essere stato investito mentre cercava di attraversare a piedi il Gra nel cuore della notte

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, martedì 18 ottobre, attrono alle ore 2 e 30 del mattino, ed è risultato fatale ad un ragazzo di 30 anni di Roma. L’uomo, probabilmente sotto effetto di stupefacenti, ha cercato di attraversare a piedi il Grande raccordo anulare, per poi essere investito.

Roma, 30enne investito mentre attraversava il Gra: “I draghi mi stanno inseguendo”

L’uomo, che aveva dei precedenti penali per droga, stava trascorrendo una serata in compagnia della sua fidanzata in un bar poco lontano, quando, preso dall’ansia e dalle paranoie, si è allontanato a piedi. Il 30enne si è diretto verso il Grande raccordo anulare e lo ha attraversato camminando, prima di essere quasi investito da una Smart. Procedendo ancora per qualche metro e non vedendo arrivare una Dacia, l’uomo è stato colpito violentemente da quest’auto, finendo a terra.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso

L’uomo, ancora adrenalinico, si è rialzato camminando per qualche metro per poi rovinare definitivamente a terra. Il guidatore è sceso dall’auto per dare primo soccorso e chiamare l’ambulanza, ma i medici giunti sul posto non hanno potuto fare altro se non dichiare il decesso del 30enne.