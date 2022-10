Aveva 94 anni l'uomo più sporco del mondo, ed è morto lo scorso 23 ottobre. Ecco come viveva Amou Haji.

Amou Haji, l’uomo che vantava un record mondiale non molto nobile, è morto. Si tratta dell’uomo più sporco del mondo. Il motivo per cui non si lavasse non è mai stato chiaro e alcune voci erano state messe in circolazione.

Morto Amou Haji, “l’uomo più sporco del mondo”: non si lavava dal 1954

Per alcuni Amou Haji non si lavava perchè aveva paura di ammarsi, per altri invece a causa di una delusione amorosa aveva deciso di trascurarsi al punto tale da diventare un eremita lontano da qualsiasi tipo di comfort. L’uomo più sporco del mondo è deceduto all’età di 94 anni. L’ultima doccia di Amou Haji risale al lontano 1954.

Stiamo parlando di 68 anni fa.

Come viveva Amou Haji

Amou Haji viveva nel villaggio di Dejgah, nella provincia meridionale di Fars, in Iran. La sua casa era una landa desolata e il suo letto era una buca che si era scavato con le sue mani. La sua alimentazione era fatta prevalentemente di carne di porcospino e acqua delle pozzanghere. Amou Haji non ha mai accettato nulla dagli abitanti dei villaggi vicini.

L’uomo più sporco del mondo aveva anche un vizio, quello del fumo. Haji era solito fumare una pipa e non con il tabacco semplice, ma con del tabacco realizzato da escrementi di animali.