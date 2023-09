Billy Miller, attore di Febbre d’amore e General Hospital, è morto all’età di 43 anni. Soffriva di depressione da tempo, ma le cause del decesso non sono state rivelate.

Morto Billy Miller: l’attore di “Febbre d’amore” aveva 43 anni

Billy Miller, attore famoso per i suoi ruoli in Febbre d’amore e General Hospital, è morto venerdì 15 settembre, all’età di 43 anni. Nonostante la causa non sia stata resa nota, la sua manager Marni Sparer ha spiegato a USA Today che l’attore lottava da anni contro una grave forma di depressione. Era nato in Oklahoma e cresciuto in Texas. Si era laureato in Cinema all’Università del Texas, ad Austin, e dopo la laurea si è trasferito a Los Angeles. Il suo sogno, però, non era quello di fare l’attore. L’attore lascia la madre Patricia e la sorella Megan. “Lascia dietro di sé anche moltissimi amici e colleghi a cui mancheranno la sua calda personalità, il suo spirito generoso e la sua genuina gentilezza” ha scritto la sua manager, chiedendo donazioni in suo onore al Texas Scottish Rite Hospital for Children. “Il suo fascino contagioso e il suo calore hanno lasciato ricordi indelebili in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo nella nostra vita. Mi mancherà quel sorriso. Ti voglio bene Billy” ha scritto Eileen Davidson, collega in Febbre d’amore.

Morto Billy Miller: la sua carriera

A convincerlo a tentare la carriera cinematografica sono stati i suoi amici, che lo hanno sfidato mentre lavorava nell’ufficio postale di un’importante società di intrattenimento. Inizialmente riuscì ad ottenere lavori come modello e attore di spot pubblicitari, poi venne scritturato per il ruolo di Richie Novak ne La Valle dei Pini. Dal 2008 al 2014 ha vestito i panni di Billy Abbott in Febbre d’amore e dal 2014 al 2019 ha fatto parte del cast di General Hospital, nei panni di Jason Morgan prima e di Drew Cain dopo. Oltre a lavorare come attore, Billy Miller possedeva anche diversi bar e ristoranti a Los Angeles.