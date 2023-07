Tramite un post sui social, Claudio Baglioni ha annunciato la morte del direttore d’orchestra Danilo Minotti. I due artisti avevano collaborato al progetto musicale “Dodici Note – TUTTI SU!”. In realtà il connubio tra Minotti e Baglioni è stato molto più lungo e vista la stima e l’amicizia di lunga data che intercorreva tra i due, il cantante ha voluto ricordare il Maestro con parole affettuose.

Claudio Baglioni: “Minotti è partito per un lungo viaggio”

Claudio Baglioni ha ricordato così il suo amico Danilo Minotti: “È un’alba tristissima. Il Maestro Danilo Minotti è partito per un lungo viaggio e per un posto sconosciuto. Ha chiuso, con un piccolo gesto, il tempo che ha diretto e condotto per una vita. Ha preso con sé la delicatezza dei modi, la grazia bisbigliata delle sue parole, la sapienza e la passione del suo mestiere di musicista e di uomo. Addio Danilo, amico e compagno di tante storie. Claudio”.

Gli artisti con cui Minotti aveva collaborato

Minotti era un volto familiare, grazie alle sue partecipazioni come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, ma la sua influenza si estendeva a tutta la discografia italiana. Come informa FanPage Minotti ha diretto al festival artisti come Baglioni, Malika Ayane, Gino Paoli, Erica Mou, Paola Folli e Davide De Marinis. Inoltre, ha collaborato sia dal vivo che in studio con numerosi altri artisti di spicco, tra cui Anna Oxa, Marcella Bella, Mia Martini, Eros Ramazzotti, Gianluca Grigniani, Amii Stewart, Nick The Nightfly, Paola Folli, Tullio De Piscopo, Ivana Spagna, Emma Marrone, Gianni Morandi e Mina.