I Jalisse si candidano per Sanremo 2024: "Ci riproveremo, Amadeus non ha colpe"

Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, i Jalisse sono tornati alla loro vita di sempre. Il reality è stata solo una parentesi, tanto che sono già al lavoro per presentarsi al Festival di Sanremo 2024. Dopo 26 anni di rifiuti riusciranno a farsi accettare da Amadeus?

I Jalisse si candidano per Sanremo 2024 dopo 26 rifiuti

Sono 26 anni che i Jalisse si candidano per Sanremo e vengono rifiutati. Eppure, non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, intervistati dal Corriere del Veneto, hanno annunciato che sono al lavoro per partecipare alle selezioni dell’edizione 2024 della kermesse musicale.

Jalisse: nessun problema con Amadeus

I Jalisse hanno dichiarato:

“Non ce l’abbiamo mai avuta con Amadeus e mi fa piacere chiarirlo una volta per tutte. Non gli abbiamo attribuito colpe. Anzi, gli abbiamo augurato buon lavoro. La presentazione di un brano a Sanremo è il coronamento di un sogno, noi siamo partiti così, è stato il nostro esordio. Ma Sanremo non è l’unico obiettivo della nostra vita artistica. Ci proveremo quest’anno a partecipare a Sanremo, non è detto che ci riusciamo. Ma siamo tranquilli”.

I Jalisse sulle esclusioni da Sanremo

I Jalisse proveranno a partecipare a Sanremo per il 27esimo anno consecutivo. I passati rifiuti sono serviti a qualcosa? I cantanti hanno dichiarato: