Sanremo 2023, i Jalisse esclusi per la 26esima volta: "Non ci fermiamo"

Sanremo 2023, i Jalisse esclusi per la 26esima volta dal Festival: il duo promette che non si fermeranno.

Per la 26esima volta consecutiva, i Jalisse si sono visti chiudere in faccia le porte del Festival di Sanremo.

Dal 7 all’11 febbraio 2023, saranno tanti i cantanti a salire sul palco dell’Ariston, ma tra loro non ci saranno i vinvitori del 1997 con Fiumi di parole.

Sanremo 2023: i Jalisse esclusi per il 26esimo anno

Nel 1997 i Jalisse trionfavano al Festival di Sanremo con la canzone Fiumi di parole. Da quell’anno ad oggi, il duo musicale ha provato a tornare sul palco dell’Ariston, senza mai riuscire a fare breccia nel cuore del direttore artistico di turno.

Dopo l’annuncio dei Big in gara per il 2023, i Jalisse hanno scoperto che per il 26esimo anno non faranno parte della rosa scelta da Amadeus.

Le parole dei Jalisse

Via Instagram, i Jalisse hanno scritto:

“26 no, ma non ci fermiamo. Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio ‘Noi l’unica salvezza’ che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su Youtube. Domani sera su Cine 34 il film di Maurizio Battista ‘4 Misteri ed un Funerale’ con la nostra colonna sonora e musiche inedite. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!”.

I coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno preso bene la 26esima esclusione dal Festival, questo almeno il sentiment che si coglie dalle loro parole.

I Jalisse non mollano e sperano in Sanremo 2024

I Jalisse, nonostante sia il 26esimo sbarramento, hanno annunciato che non si fermeranno. In attesa di potersi presentare all’Ariston nel 2024, continuerano a portare avanti i loro impegni musicali.