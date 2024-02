Dario Osella si è spento all’età di 92 anni. Il fondatore del noto caseificio ‘Fattorie Osella‘, uno dei marchi italiani più riconoscibili dell’industria alimentare, è morto questa mattina.

Morto Dario Osella: la carriera dell’imprenditore di ‘Fattorie Osella’

Nato il 7 luglio 1931 a Caramagna Piemonte, nelle vicinanze di Cuneo, Dario Osella aveva il mondo caseario nel suo destino perché la sua famiglia lavorava il formaggio già da generazioni. Tentò la carriera accademica dopo il Real Collegio Carlo Alberto I, iscrivendosi all’Università, ma il suo posto era un altro. Per questo decise di trasformare all’inzio degli anni ’50 l’attività che un tempo fu di suo nonno, fondando il caseificio ‘Fattorie Osella‘. Dopo 40 anni al timone solitario dell’azienda, che cresceva sempre più in rilevanza e fatturati, stipulò un accordo con il marchio Kraft aprendosi al mondo che andava verso la globalizzazione. Lo stabilimento dell’azienda, però, rimase saldo in Piemonte, dove ancora oggi conta 120 dipendenti.

Morto Dario Osella: il legame con la famiglia

L’uomo era rimasto vedovo alla fine del 2023 della donna che aveva sposato e con la quale aveva anche lavorato per lungo tempo, Anna Carlotti. I due avevano avuto due figli, Gino e Rossella, che hanno tristemente salutato nel giro di pochi mesi entrambi i genitori.