Morto Giorgio Lopez, noto doppiatore e fratello di Massimo Lopez

È morto nella giornata di martedì 10 agosto 2021, all'età di 74 anni, il famosissimo doppiatore Giorgio Lopez, fratello di Massimo Lopez

È morto all’età di 74 anni il grandissimo doppiatore napoletano Giorgio Lopez, fratello dell’attore e comico Massimo. Tutto il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa dell’artista, che sulla sua pagina Facebook sta ricevendo in queste ore decine e decine di messaggi in suo ricordo e in suo onore.

Morto Giorgio Lopez

È di oggi, 10 agosto 2021, la notizia della morte di Giorgio Lopez, il noto doppiatore ha prestato la sua voce ad attori del calibro di Dustin Hoffman e Danny DeVito. Sono ancora ignote le cause del decesso del 74enne, che negli ultimi giorni di luglio, aveva denunciato tramite un post Facebook, pubblicato sul suo profilo personale, alcune disfunzioni nel sistema sanitario in merito alla campagna vaccinale anti-Covid e annunciato di essere affetto da alcune patologie, ecco cosa scriveva il 27 luglio 2021:

“Ridicoli. A parte che con le patologie che ho avrei dovuto farlo da mesi il vaccino. Ora addirittura risulta già che l’ho fatto. Siamo su scherzi a parte”.

Morto Giorgio Lopez: la sua carriera

Giorgio Lopez vanta una brillante carriera artistica, dopo essersi laureato il Lettere nel 1974, il doppiatore si è diplomato con successo all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico“. Viene ricordato principalmente come doppiatore, per il fatto di aver prestato la sua voce ad artisti del calibro di Hoffmann, Hurt, Hoskins e Groucho Marx, ma Lopez è stato anche un importante regista teatrale.

Lopez ha avuto anche un’esperienza televisiva, come attore in un episodio dell’amatissima serie “Don Matteo“, dove in quest’occasione ha interpretato il ruolo di medico legale.

Nel 2015, il noto doppiatore ha ricevuto l’importante riconoscimento del “Premio alla Carriera“, che gli è stato attribuito in occasione del “Festival delle voci d’attore”.

Morto Giorgio Lopez: il commosso ricordo del fratello Massimo

Attraverso la pubblicazone di un post sul suo profilo Instagram ufficiale, l’attore e comico Massimo Lopez, fratello di Giorgio, ha speso alcune parole in occasione della scomparsa del fratello, ecco cosa ha dichiarato: