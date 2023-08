Nella serata di giovedì 10 agosto è scomparso all’età di 68 anni Ferdinando Cellai, indimenticato direttore della struttura di Anestesia e Rianimazione di Lucca e già direttore del dipartimento aziendale di emergenza urgenza, area critica e blocco operatorio, in pensione dal 2020.

Chi era Cellai

Originario di Viareggio, Cellai, dopo essersi laureato all‘Università di Pisa in Medicina e Chirurgia e specializzato sempre a Pisa in Anestesia e Rianimazione, aveva cominciato la sua esperienza nel 1987 come assistente nella seconda Unità operativa di Anestesia e Rianimazione degli ospedali Santa Chiara e Cisanello. Dal 1996 al 1999 aveva ricoperto incarichi altamente professionali a livello organizzativo per terapia intensiva post-chirurgia e dei trapianti e per l’attività del blocco operatorio toracico. Nel 2002 era divenuto direttore della struttura complessa di Anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero di Lucca. Dal 2012 aveva svolto il ruolo di direttore del dipartimento di blocco operatorio e poi di quello di emergenza urgenza. Nel 2014 era stato il responsabile della task force che si era occupata del trasferimento dei pazienti dal Campo di Marte al nuovo ospedale San Luca. Nel 2016, con la costruzione della grande Asl Toscana nord ovest, era stato nominato direttore del dipartimento aziendale emergenza urgenza, area critica e blocco operatorio. Mentre nell’ambito dell’emergenza del Coronavirus era stato designato, direttamente dall’allora presidente della Regione Enrico Rossi, come coordinatore delle Terapie intensive di vasta area con il compito di coordinare le rianimazioni e verificare l’appropriatezza dei ricoveri.

Il cordoglio

A esprimere il cordoglio alla famiglia del medico, che durante la sua attività si è sempre distinto per straordinarie qualità morali e professionali, sono la direzione aziendale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, la direzione del presidio ospedaliero di Lucca in cui ha lavorato a lungo e tutti gli ex colleghi, a partire dagli attuali primari delle strutture di Anestesia e Rianimazione dell’Asl.

Il funerale si svolgerà a Viareggio.

