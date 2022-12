Morto il nonno di Paredes: i messaggi di cordoglio del mondo del calcio in un momento emotivamente molto delicato per il calciatore della Juve

Dolore prima di un cimento cruciale ai Mondiali è morto il nonno di Leandro Paredes a cui in queste ore sono arrivati e stanno continuando a giungere i messaggi di cordoglio del mondo del calcio.

Il campione argentino ha dato la triste notizia sui social e i calciatori hanno commentato con frasi di sincere di vicinanza.

Morto il nonno di Paredes, il cordoglio

L’Albiceleste è un un momento molto delicato e lo stesso Paredes msi stava preparando con estrema dedizione. Perché? Perché l’Argentina sfiderà l’Olanda per giocarsi il pass per la semifinale dei Mondiali 2022. Ecco come mai la Seleccion si sta preparando alla partita con Leandro Paredes che “sarà spinto da un’ulteriore motivazione”.

La notizia l’ha data lo stesso calciatore della Juventus sui suoi canali social. Lì Leandro ha testimoniato il lutto che ha colpito la sua famiglia, è venuto a mancare il nonno.

“Te ne sei andato, mi si spezza l’anima”

Ecco cosa ha scritto su Instagram dall’ex Psg: “Te ne sei andato vecchio e mi si spezza l’anima. Ora abbiamo un angioletto in più dal cielo che ci guida.

Ti amo per sempre nonno, riposa in pace”. Nel post social è arrivata a razzo la vicinanza dei connazionali come Paulo Dybala: “Ti voglio bene fratello”. Anche gli stessi Rodrigo De Paul, Angel Di Maria e anche Claudio Marchisio si sono fatti avanti, il Principino in particolare ha commentato con l’emoji della preghiera.