La guerra di Mosca a Kiev miete la prima vittima proveniente dagli Stati Uniti: è Morto in Ucraina il primo contractor Usa, Willy aveva 22 anni

Il dolore di sua madre ed il cordoglio degli ex commilitoni di Parris Island dove si era addestrato: è morto in Ucraina il primo contractor Usa, Willy Joseph Cancel aveva 22 anni ed era stato ingaggiato per operare inizialmente nel nord est del paese aggredito dalla Russia.

Willy era anche un papà ed aveva una figlia di soli sette mesi. Il giovane era fermamente convito di dover andare a combattere al fronte con gli ucraini per evitare che la guerra si allargasse. Di fatto Willy Joseph Cancel è il primo contractor americano a morire in Ucraina.

Morto in Ucraina il primo contractor Usa

Sulla sua morte si è espresso il presidente degli Usa Joe Biden: “È molto triste. Lascia una bimba piccola”.

Alla CNN invece la madre, di Willy, Rebecca Cabrera, ha detto: “Ci ha reso orgogliosi facendo quello che il suo cuore riteneva giusto. È stato un eroe, stava facendo la cosa giusta”. E ancora: “Credeva in ciò per cui gli ucraini combattono e voleva esserne parte per evitare che la guerra arrivasse qui e i nostri soldati fossero coinvolti”.

Le parole di Biden e della madre

I media spiegano, ove mai ce ne fosse bisogno, che la famiglia dell’ex marine è devastata dal dolore.

Poi che ancora non sa quando e se potrà dare l’ultimo saluto a Willy. Perché? Perché almeno per ora il corpo di Willy non si trova: “Non hanno trovato il suo corpo. Gli uomini che erano con lui ci hanno provato, ma era pericoloso, rischiavano di essere uccisi. Vorremmo tanto che tornasse da noi”.