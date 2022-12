Morto Mihajlovic, Meloni: "Sei stato un esempio"

La leader di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio dei Ministri italiana Giorgia Meloni si aggiunge alle persone che hanno voluto lanciare un ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic.

L’ex allenatore e calciatore di Serie A si è spento oggi dopo anni di battaglie contro la leucemia.

Giorgia Meloni saluta Sinisa Mihajlovic: “Sei stato un esempio”

Giorgia Meloni è intervenuta sul suo profilo ufficiale di Instagram per mandare un ultimo saluto a Sinisa Mihalovic. Un calciatore, un allenatore, ma un uomo soprattutto, molto stimato all’interno del mondo del calcio e non solo, che ha perso oggi la sua lunga battaglia contro la leucemia.

“Hai sempre lottato come un leone, in campo e nella vita.”– scrive la Meloni in accompagnamento ad una foto che ritrae l’ex allenatore del Bologna mentre si batte una mano sul cuore- “Sei stato esempio e hai dato coraggio a molte persone che si trovano ad affrontare la malattia. Ti hanno descritto spesso come un sergente di ferro, hai dimostrato di avere un grande cuore. Sei e resterai sempre un vincente.

A Dio Sinisa.”

La scomparsa di Mihalovic

La notizia della morte di Sinisa Mihalovic è arrivata nella giornata di oggi, venerdì 16 dicembre. Il 53enne serbo era ricoverato dall’11 dicembre e moltissimi fan erano preoccupati per le sue condizioni di salute. L’uomo, da sempre un gran combattente sia in campo sia fuori dal campo, questa volta non ce l’ha fatta e si è dovuto arrendere al grande male della leucemia.