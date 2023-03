Lutto negli usa e nel mondo dello spettacolo e della musica, è morto Nick Webber, figlio del compositore Usa Andrew Lloyd. Da quanto si apprende il 43enne stava combattendo da tempo contro una severa forma di cancro che nelle ultime settimane aveva progredito fino ad esito fatale. L’annuncio della morte di Nick è stato dato dallo stesso padre, icona del teatro, compositore, manager figura di spicco altissimo a Broadway.

Morto Nick Webber, figlio di Andrew

I media spiegano che a Nick era stato diagnosticato un cancro gastrico e giovedì l’iconico compositore e impresario aveva rivelato in un video su Instagram che suo figlio Nicholas, 43 anni, era entrato in ospedale dopo la sua “orribile” diagnosi. All’inizio di marzo Webber aveva svelato la malattia del figlio condividendo una dichiarazione secondo cui Nicholas è “gravemente malato” di cancro e che lui era “assolutamente devastato” dalla notizia.”Come sanno i miei amici e la mia famiglia, ha combattuto il cancro gastrico negli ultimi 18 mesi e Nick è ora ricoverato in ospedale. Pertanto, non ho potuto assistere alle recenti anteprime di Bad Cinderella e, per come stanno le cose, non potrò fare il tifo per il suo meraviglioso cast, troupe e orchestra nella serata di apertura di questo giovedì”.

Le sofferenze e la speranza che finissero

Poi, poche ora fa e di fronte alle sofferenze del figlio, Andrew aveva detto: “Stiamo tutti pregando che Nick giri l’angolo. Sta combattendo coraggiosamente con il suo umorismo indomabile, ma al momento il mio posto è con lui e la famiglia”. Poi iltriste annuncio del decesso. Nicholas, lui stesso compositore nominato ai Grammy, ha scritto la colonna sonora della serie della BBC One Love, Lies and Records , del film The Last Bus e del cortometraggio Mr. Invisible . Ha ottenuto una nomination ai Grammy dopo aver scritto la colonna sonora dell’album del cast originale di Cenerentola di Andrew Lloyd Webber nel 2021.