Lutto nel Regno Unito e nel mondo della musica, è morto Paul Cattermole degli S Club 7, aveva solo 46 anni. Da quanto si apprende l’artista è stato trovato esanime nella sua casa in Dorset e sulle cause si indaga. I I S Club 7, gruppo famosissimo in Uk e non solo. Avevano appena annunciato la reunion, entusiasmando i fan della band.

Morto a 46 anni Paul Cattermole

Band che ha scritto sui social: “Siamo davvero devastati dalla morte di nostro fratello Paul. Non ci sono parole per descrivere la profonda tristezza e perdita che proviamo tutti. Siamo stati così fortunati ad averlo avuto nelle nostre vite e siamo grati per gli incredibili ricordi che abbiamo. Mancherà moltissimo a ognuno di noi. Vi chiediamo di rispettare la privacy della sua famiglia e della band in questo momento”. E la famiglia? “È con grande tristezza che annunciamo l’inaspettata scomparsa del nostro amato figlio e fratello Paul Cattermole. Paul è stato trovato ieri, 6 aprile 2023 nella sua casa nel Dorset ed è stato dichiarato morto più tardi quel pomeriggio”.

Cause del decesso: “Nulla di sospetto”

Sulle cause del decesso non ci sono versioni ufficiali ma secondo indiscrezioni trapelate dalla polizia “non c’era nulla di sospetto”. Cantante e attore Cattermole aveva fatto parte del gruppo dal 1999 al 2002. Paul sarebbe dovuto tornare nel 2023 per un secondo tour legato ad una Reunion programmata.