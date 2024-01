Peter Crombie, attore celebre per aver interpretato “Crazy” Joe Davola nella quarta stagione di Seinfeld è morto a 71 anni.

La notizia della morte

A dare notizia della morte dell’attore è stata la ex moglie dell’uomo Nadine Kijner tramite i suoi social e comunicandolo alla testata TMZ a cui ha dichiarato che il decesso è avvenuto il 10 dicembre dopo una breve malattia. Non ha fornito ulteriori dettagli.

Su Instagram Kijner ha scritto: “È con shock ed estrema tristezza che condivido che il mio ex marito è morto questa mattina. Grazie per tanti ricordi meravigliosi e per essere stato un uomo così buono. Vola libero verso la luce, Peter. Che tu possa essere accolto con amore dai tuoi genitori e da Oliver. Tante persone ti hanno amato perché eri un’anima gentile, generosa, premurosa e creativa.”

La carriera di Peter Crombie

Peter Crombie ha acquisito notorietà nel 1992 interpretando lo stalker che in Seinfeld minaccia il protagonista per cinque episodi. L’uomo ha poi recitato nella parte della Creatura di Frankenstein nella miniserie House of Frankenstein del 1997. Sempre in televisione, è apparso in diversi programmi come Perfect Strangers, American Playhouse, Così gira il mondo, Law & Order, Star Trek: Deep Space Nine, L.A. Law – Avvocati a Los Angeles, Codice di emergenza, La famiglia Brock, NYPD Blue e Walker, Texas Ranger.