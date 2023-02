Moto in fiamme dopo lo schianto con un'auto: morto un 18enne che era stato scagliato sull'asfalto parrebbe per una precedenza non concessa

Moto in fiamme dopo lo schianto con un’auto: morto un 18enne ed il giovane vittima del terribile scontro avvenuto in via Ferruccio Parri a Milano purtroppo non ce l’ha fatta.

Il terribile sinistro si era verificato nella serata del 15 febbraio nel capoluogo lombardo, quando un 18enne in sella ad una due ruote si era scontrato con un’automobile.

Moto in fiamme dopo lo schianto con un’auto

Purtroppo il mezzo aveva preso fuoco subito dopo l’incidente ed il centauro aveva riportato politraumi severi che sono purtroppo giunti ad esito estremo. La polizia locale è ancora al lavoro per fissare la dinamica esatta del sinistro e censire le possibili cause ma pare che l’automobile arrivasse da via Bisceglie mentre la moto percorreva via Basilea.

Tutto è accaduto all’incrocio con via Zurigo, con l’automobilista che avrebbe svoltato a sinistra verso via Parri senza dare la precedenza al centauro 18enne.

Il tremendo impatto e l’arrivo dei soccorritori

Quel violentissimo impatto avrebbe scagliato lo scooter contro lo spartitraffico, innescato l’incendio del mezzo e lasciato il ragazzo esanime sull’asfalto. Il personale sanitario di Areu era giunto a razzo con un’ambulanza e un’auto medica ma era stato tutto inutile: la vittima era in condizioni disperate ed era stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo dove gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

I mezzi sono stati sequestrati e la salma del ragazzo è a disposizione del magistrato di turno che indaga per omicidio stradale.