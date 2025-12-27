Mondo della musica in lutto, è morto a 65 anni lo storico chitarrista e tastierista dei The Cure, Perry Bamonte. La conferma è arrivata proprio dalla band britannica.

Musica in lutto, morto Perry Bamonte: aveva 65 anni

Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista e tastierista del gruppo britannico The Cure, è morto a 65 anni. Perry, come confermato dalla stessa band, è morto durante le vacanze di Natale a causa di una breve malattia.

Questo il messaggio dei The Cure sul sito: “è con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che si è spento dopo una breve malattia, a casa, durante il periodo natalizio. Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, è stato una parte vitale della storia dei Cure. I nostri pensieri e le nostre condoglianza vanno alla sua famiglia. Ci mancherà molto.”

Musica in lutto, addio a Perry Bamonte: la carriera

Perry Bamonte è morto dopo una breve malattia a Londra. Il musicista aveva 65 anni. Teddy, come veniva affettuosamente chiamato, è entrato a far parte dei The Cure come membro ufficiale nel 1990. Con la band ha registrato brani immortali quali “Wish’, Wild Mood Swings”, “Bloodflowers” e “Acoustic Hits,” oltre a esibirsi in più di 400 concerto nell’arco di 14 anni. Nel 2022 era tornato nella band suonando in 90 concerti, tra cui quello del 1 novembre 2024, “Show Of A Lost World,” in occasione dell’uscita del disco di inediti “Show Of A Lost World”.