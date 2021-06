Myrta Merlino e l’amore per Marco Tardelli: “Senza di lui impazzisco”

Myrta Merlino ha confessato il suo profondo amore per Marco Tardelli, a cui è legata dal 2017.

Myrta Merlino ha raccontato dettagli e retroscena della sua storia d’amore con l’ex calciatore Marco Tardelli, a cui è legata dal 2017.

Myrta Merlino e Marco Tardelli: la storia d’amore

Oggi Myrta Merlino è più innamorata che mai di Marco Tardelli: i due sono legati dal 2017 e da allora la loro storia d’amore non ha fatto altro che crescere.

La conduttrice tv ha dichiarato che per amore nei suoi confronti Tardelli – che già la conosceva – si è trasferito a Roma in meno di 48 ore. Lei a sua volta ha dichiarato che avrebbe intuito subito di essere innamorata di lui, e che per questo oggi non vorrebbe trascorrere mai troppo tempo standogli lontana:

“Ho fatto un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette: stavo impazzendo. Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco.

Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci. […] Stiamo male se non ci vediamo, se non stiamo vicini. I miei figli mi prendono in giro, ma io un amore così non l’ho mai avuto, nemmeno a 18 anni. Mi sono sposata giovane, dicendo ‘finché morte non ci separi’ senza manco capire cosa significasse. Ora ho chiaro in mente che cosa significhi: Marco è questo, da cinque anni”, ha dichiarato Myrta Merlino.

Myrta Merlino e Tardelli: la confessione

Stando a quanto rivelato da Myrta Merlino Tardelli le avrebbe confessato di essere innamorato di lei già da 15 anni durante il loro primo incontro.

“Uscimmo una sera a cena e dopo 48 ore lui si era trasferito a vivere a Roma. Rimasi frastornata da tanta audacia. Mi confidò che era innamorato di me da 15 anni. Mi disse persino come fossi vestita la prima volta che mi vide e mi confidò che non si era mai fatto avanti perché ero sposata. Lui è un uomo perbene. L’avesse fatto avremmo passato più tempo insieme, questo è il mio grande rimpianto. Anche se forse non era il momento per me”.

Myrta Merlino: la vita privata

In passato Myrta Merlino è stata sposata con Domenico Arcuri, che è stato il Commissario straordinario per l’emergenza Covid. Dalla loro relazione è nata la figlia Caterina. La giornalista ha avuto anche i due gemelli Giulio e Pietro Tucci da una sua precedente relazione, ma oggi sembra aver trovato definitivamente la felicità accanto a Marco Tardelli.