Myrta Merlino, nuova frecciatina a Fedez: la conduttrice di Pomeriggio 5 tira in ballo Lino Banfi.

Myrta Merlino ha lanciato una nuova frecciatina a Fedez. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice ha mandato un servizio sui Ferragnez e poi ha tirato in ballo una strana “operazione simpatia” che vede il coinvolgimento di Lino Banfi.

Myrta Merlino: nuova frecciatina a Fedez

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino è tornata a parlare di Chiara Ferragni e Fedez. La conduttrice ha mandato in onda un servizio in cui si mostrava lo scambio di battute social tra il rapper e Lino Banfi. Negli ultimi giorni, infatti, Federico e il nonno d’Italia si sono lasciati andare ad una specie di sketch, dove l’attore proponeva alla piccola Vittoria di sostituire i poster di Frozen con i suoi. Al termine del servizio, Myrta ha sganciato una frecciatina a Fedez.

Myrta Merlino tira in ballo Lino Banfi

Dopo il servizio, la Merlino si è rivolta ai suoi ospiti e ha esclamato:

“Avete visto l’operazione simpatia di Fedez con Lino Banfi… Gli sta dando una mano, è un amico”.

Uno dei presenti ha fatto notare a Myrta la frecciatina e lei si è limitata a sorridere.

Fedez replicherà a Myrta Merlino?

Al momento, Fedez non ha replicato alla frecciatina di Myrta Merlino. Molto probabilmente, Federico ignorerà la provocazione. Si vocifera, infatti, che il rapper sia stato rimesso in riga proprio dalla moglie, che gli avrebbe impedito di dare il via a polemiche social.