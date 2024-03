Una studentessa della scuola superiore Guglielmo Marconi di Giugliano, in provincia di Napoli, è deceduta questa mattina, venerdì 22 marzo, a scuola. Sul posto sono giunti i carabinieri, sarebbe stata stroncata da un malore.

Leggi anche: Morte sul lavoro, tecnico investito da un treno nel tunnel del Brennero

15enne muore in classe: aperta un’indagine

Questa mattina, poco dopo le 8:30, una ragazza di 15 anni ha accusato un malore durante la lezione, il personale della scuola ha prontamente chiamato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno effettuato le manovre di rianimazione ma la ragazza non ha ripreso conoscenza e il suo cuore ha smesso di battere nel giro di pochi minuti. Il corpo della ragazza, Maria C., è stato portato presso la Medicina Legale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, su disposizione dell’autorità giudiziaria e, con tutta probabilità, verrà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Giugliano, le lezioni nella scuola sono state sospese.

“Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia della ragazza”

Ilaria Abagnale, delegata alla Scuola della Città metropolitana di Napoli, ha dichiarato: “Esprimo tutta la mia vicinanza alla famiglia della giovane studentessa e comprendo il terribile dolore che li ha sconvolti. Sono in contatto con la dirigente scolastica e con le autorità competenti per comprendere cosa sia successo“.

Leggi anche: Torino, sale sul tetto dell’auto guidata dall’amico ma perde l’equilibrio e cade: morto 27enne