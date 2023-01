Napoli, a fuoco auto e motocicli, la denuncia di Francesco Borrelli

Rogo nel capoluogo della Campania e paura e Napoli , dove vanno a fuoco un’auto ed alcuni motocicli e dove arriva la denuncia di Francesco Borrelli.

Il deputato spiega che certo episodi non vanno sottovalutati per la loro valenza criminale e con lui c sono anche i consiglieri di Europa Verde alla I Municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci. Ma cosa è successo? Che qualche notte fa ignoti hanno dato alle fiamme un’autovettura e alcuni motocicli in sosta in Piazza Carolina.

Napoli, a fuoco auto e motocicli, le indagini

Sul posto sono giunte a razzo le forze dell’ordine che nelle indagini stanno anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Lo scopo è risalire agli autori del probabile attentato ed alle modalità con le quali è stato appiccato il rogo. Dal canto suo deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha spiegato sui social: “Riteniamo fondamentale che venga fatta subito chiarezza sulla natura dell’incendio che ha coinvolto la vettura e le moto parcheggiate in piazza Carolina e che si risalga nel più breve tempo possibile al piromane o ai piromani che hanno innescato le fiamme”.

“Zone oppresse dai parcheggiatori abusivi”

E ancora: “Un episodio che non va sottovalutato perché accaduto a poco tempo e a poca distanza da un altro rogo accaduto in piazza dei Martiri pochi giorni fa nel quale sono stati dati alle fiamme diversi scooter in sosta. Parliamo di due zone tradizionalmente oppresse dalla presenza di parcheggiatori abusivi ed è doveroso approfondire se queste azioni siano adducibili all’opera di un pazzo o se ci sia altro dietro”.