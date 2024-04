Grande paura ai giardini pubblici di Fuorigrotta, a Napoli, dove una donna di 50 anni è stata colpita alla gamba da un proiettile. Le autorità stanno indagando sull’accaduto: era lei l’obiettivo che si voleva colpire? Chi ha esploso il colpo?

Donna ferita a Fuorigrotta: esploso uno sparo ai giardini

Al momento non si sa molto di quanto è avvenuto ai giardini di Fuorigrotta. Se non che una donna di 50 anni è stata colpita da un proiettile esploso da una pistola. Forse si è trattato di una ‘stesa‘, mossa tipica della Camorra nella quale si esce e si spara all’impazzata verso l’alto in via intimidatoria. Probabilmente, la donna non era il bersaglio del proiettile, ma è stata colpita per errore. Ma su questo stanno ancora indagando gli agenti della polizia.

Donna ferita a Fuorigrotta: la corsa in ospedale

La 50enne, dopo essere stata colpita, è finita a terra ed è stata soccorsa da qualcuno dei presenti che ha usato la sua cintura come laccio emostatico. L’emorragia è stata così evitata, mentre un altro fra i passanti ha raccolto la donna da terra e l’ha accommpagnata all’ospedale San Paolo. Lì la 50enne è stata presa in cura e medicata: non è in pericolo di vita. Solo un grosso spavento sia per lei sia per gli altri presenti ai giardini di Fuorigrotta, tra cui alcuni bambini che stavano giocando sulle giostre al momento dello sparo.