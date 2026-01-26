I finanzieri della Compagnia di Portici, a Ercolano, hanno scoperto un allevamento di cani costretti a vivere in spazi minuscoli, circondati da rifiuti, scarti alimentari ed escrementi, all’interno di una serra abbandonata. Come riportato da ANSA, sono stati individuati 43 cani di piccola taglia, rinchiusi in gabbie collocate su un terreno agricolo, alcuni dei quali addirittura privi del previsto microchip, come confermato dal personale della ASL Napoli 3 Sud intervenuto sul posto.

Napoli, allevamento abusivo di cani scoperto dai finanzieri

Le razze coinvolte erano soprattutto barboncini, maltesi e spitz, allevati in condizioni igienico-sanitarie disastrose. Durante l’ispezione, le fiamme gialle hanno scoperto anche due carcasse di animali abbandonate in un sacco tra l’immondizia. Secondo le stime degli investigatori, l’attività clandestina avrebbe generato un giro d’affari superiore a 50 mila euro, grazie alla forte richiesta sul mercato nazionale di cani di piccola taglia e di razza pregiata.

Allevamento abusivo di cani scoperto a Napoli: denunciato 25enne

Il presunto gestore, un 25enne completamente privo di qualsiasi tipo di autorizzazione, è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. I cani sequestrati sono stati posti sotto custodia giudiziale e, come stabilito, il giovane avrà 30 giorni per adeguarsi alle prescrizioni dell’ASL e tentare di regolarizzare la propria posizione.