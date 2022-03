Nasa, il record di Vande Hei: torna sulla Terra dopo 355 giorni nello Spazio

L'astronauta americano Mark Vande Hei è finalmente ritornato sulla Terra. L'uomo ha stabilito un nuovo record di permanenza nello Spazio per il suo Paese

L’americano Mark Vande Hei e i suoi colleghi russi Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov, astronauti della Stazione Spaziale Internazionale, sono tornati sulla Terra. Lo statunitense ha fatto registrare anche un nuovo iportante record per il suo Paese.

Il ritorno degli astronauti e il record di Vande Hei

Sono atterrati, ed è proprio il caso di dirlo, nella steppa del Kazakistan, a sud-est di Dzhezkazgan alle ore 13 e 28 (ora italiana), al termine di un viaggio a bordo della capsula Soyuz MS-19. Mark Vande Hei, Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov, hanno terminato la loro missione nella Stazione Spaziale Internazionale. L’amerciano, salito a bordo della Stazione lo scorso 9 aprile 2021, ha passato ben 355 giorni nello Spazio, segnando un nuovo record per un astronauta americano, restando in orbita 15 giorni in più rispetto a Scott Kelly.

Il record assoluto, va ricordato, è detenuto dal russo Valeri Polyakov (437 giorni).

Il commento di Bill Nelson e della NASA

Bill Nelson, importante dirigente della NASA ha spiegato: “La missione di Mark non è solo da record, ma apre anche la strada ai futuri esploratori umani della Luna, di Marte e oltre. I nostri astronauti fanno sacrifici incredibili in nome della scienza, dell’esplorazione e dello sviluppo tecnologico, non ultimo il tempo lontano dai propri cari.

La NASA e la nazione sono orgogliosi di accogliere Mark a casa e grati per i suoi incredibili contributi.”