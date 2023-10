Sonda Nasa registra un nuovo record di velocità per un oggetto costruito dal...

La sonda Parker Solar Probe della NASA ha stabilito un nuovo record di velocità, raggiungendo 635.266 chilometri all’ora il 27 settembre 2023, superando il suo record precedente di 586.863 chilometri all’ora.

Il record di velocità della sonda Parker: 180 Km al secondo

La velocità di 635.266 chilometri all’ora equivarrebbe a circa 180 chilometri al secondo, in altre parole, impiegherebbe solo 1 secondo per viaggiare da Roma a Napoli.

La Parker Solar Probe della NASA, lanciata nel 2018, è nominata in onore dello scienziato Eugene Parker, uno scienziato dell’agenzia aerospaziale statunitense che negli anni ’50 fu il primo a studiare il vento solare. La sonda, per l’appunto, studia il vento solare e il suo impatto sulla Terra, comprese le tempeste geomagnetiche. E’ importante monitorare il fenomeno del vento solare, quello di classe G5 potrebbe infatti causare danni significativi.

La sonda della Nasa: fino al 2025 raccoglierà dati unici

Nel suo record del 27 settembre, la sonda Parker Solar Probe si è avvicinata a soli 7,26 milioni di chilometri dalla superficie solare, viaggiando a una velocità tale da fare il giro del mondo 15 volte in un’ora. Per resistere alle estreme temperature solari, la sonda è dotata di un robusto scudo termico in carbonio che la protegge, garantendo una temperatura di esercizio di soli 30°C.

Il passaggio del 27 settembre non è il più vicino, ma la sonda Parker Solar Probe si avvicinerà a soli 6,4 milioni di chilometri dal Sole. Si esaurirà entro il 2025, e il calore solare potrebbe distruggerla, ma fino ad allora raccoglie dati unici.