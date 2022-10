Naso alla greca: caratteristiche e come ottenerlo senza chirurgia

Il naso alla greca che prende il nome dalle divinità e sculture dell'epoca si può ottenere grazie a soluzioni che prescindono dalla rinoplastica.

Il naso è una parte e aspetto importante del volto perché dona la giusta simmetria e linearità. Non tutti sono soddisfatti di questa parte di sé. Per alcuni il naso alla greca può essere fonte di disagio e di complesso. Per cercare di rimpicciolirlo, è possibile optare per soluzioni diverse dalla chirurgia estetica.

Naso alla greca

Per ottenere il naso alla greca non è necessario rivolgersi a un intervento di rinoplastica che è uno dei più richiesti dalle donne. Sono diversi i metodi che prescindono dal bisturi e che aiutano ad avere un naso senza imperfezioni o difetti che non aiutano a vivere bene il rapporto con sé stesse e di conseguenza con gli altri.

In caso di soggetti troppo giovani o dal momento che i costi della chirurgia sono alquanto esosi, è possibile affidarsi a metodi meno invasivi che permettono di ottenere gli stessi risultati senza gli effetti collaterali o i postumi dell’intervento. Sono risultati che vanno ad armonizzare l’estetica del viso migliorando le proporzioni e anche l’asimmetria.

Si può ricorrere ad altre soluzioni che sono valide e utili per correggere il naso alla greca. In commercio si trovano dispositivi come i correttori nasali che aiutano a rimpicciolire il naso e che minimizzano i difetti riducendo le imperfezioni. Sono dispositivi da indossare durante il giorno e che permettono di trattare i difetti del naso.

Oltre ai correttori nasali, ci sono anche altri rimedi da adottare, come gli esercizi facciali che possono aiutare a dare al viso un aspetto e simmetria migliore. Il make up, da questo punto di vista, è molto utile, perché permette di nascondere i difetti grazie alla tecnica del contouring, ovvero i chiaro scuri da applicare sul viso.

Naso alla greca: caratteristiche

Nel mondo classico, questo tipo di naso è sempre stato simbolo di perfezione, come testimoniano anche le statue e le opere artistiche che sono giunte a noi. Il naso alla greca si caratterizza per una radice nasale alta e un ponte lungo che va a formare una linea retta con la fronte. Le narici sono strette con la punta nasale acuminata. Inoltre, chi ha un naso del genere si denota anche per diversi particolari.

Un naso alla greca corrisponde a dei tratti particolari come una leadership spiccata nell’ambito del lavoro oppure a una personalità indipendente e orgogliosa. Ha delle difficoltà a esternare i proprio sentimenti ed emozioni. I soggetti con un naso di questo tipo sono molto leali con gli amici, ma spietati in caso di tradimenti.

Nell’antica Grecia, avere il naso alla greca era un simbolo di bellezza e dava al volto un aspetto importante. Un naso del genere è particolarmente apprezzato per il suo profilo, ma sicuramente può causare qualche disagio o complesso nel soggetto. Tra gli antichi greci, era considerato molto bello e perfetto. Sebbene i canoni di bellezza siano cambiati, continua ad avere il suo fascino.

Un naso alla greca che è possibile ritrovare in sculture e incisioni dell’epoca, delle divinità di un tempo. I soggetti con questa caratteristica sono brillanti, dal grande senso pratico, determinati, anche se di indole timida. Per quanto riguarda il trucco, è possibile applicare un colore di sfumature più scuri proprio per smorzare l’idea di durezza.

Naso alla greca senza chirurgia

Per correggere o ridurre il naso alla greca, evitando di sottoporsi a un intervento di rinoplastica, si può fare affidamento ad un metodo meno invasivo, ma di sicuro impatto ed efficace. Tra le varie soluzioni, Rhino Correct, secondo il parere dei consumatori, è sicuramente la migliore e una valida alternativa al bisturi e a tutti i problemi che comporta.

Prima di tutto, è bene dire che bisogna usare questo dispositivo nasale soltanto nei casi non particolarmente gravi. Con questo nome, si intende un correttore nasale che va a correggere i difetti del naso, gli inestetismi e le imperfezioni provando a modificarne l’aspetto. Un dispositivo in silicone che agisce a livello del tessuto cartilagineo.

Migliora la forma del naso applicandolo in modo continuativo e costante. Una clip che, agendo sulla struttura della cartilagine, va a intervenire sulla struttura anatomica del naso migliorando i difetti e le imperfezioni. Si caratterizza per essere una molletta a pinza con cuscinetti laterali che poggiano sulla punta del naso.

Per avere risultati sicuri, bisogna posizionare bene il correttore nasale in modo da non andare incontro a problemi respiratori. Un prodotto universale che si adatta a qualsiasi tipo di naso. Dopo poco tempo dall’uso costante di questo supporto, si possono già cominciare a vedere i primi risultati e benefici.

Rhino Correct agisce sulle dimensioni delle narici, riduce il naso a patata e la gobba sul naso. Inoltre, ripristina la simmetria dando al volto le giuste proporzioni e linearità. Non ha controindicazioni o effetti collaterali e non provoca nessuna allergia o prurito quando lo si indossa.

