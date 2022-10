Natalia Estrada torna in tv: la vedremo in uno dei programmi più importanti del nostro Paese.

Anche se qualche giorno fa ha detto di non essere più interessata al mondo dello spettacolo, sembra che Natalia Estrada sia pronta per tornare in tv. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la vedremo in uno dei programmi più importanti del nostro Paese.

Natalia Estrada torna in tv: l’indiscrezione

Stando a quanto sostiene TvBlog, Natalia Estrada sta per tornare in tv. Non si tratta del GF Vip o di qualche altro reality e neanche di un programma di secondo piano, ma di uno degli eventi televisivi più importanti del nostro Paese. Stiamo parlando del Festival di Sanremo 2023, in onda sul primo canale della televisione di Stato il prossimo febbraio.

Natalia Estrada al Festival di Sanremo 2023

Sembra che il presentatore e il direttore artistico Amadeus stia corteggiando Natalia per Sanremo 2023.

Al momento, ovviamente, si tratta di una semplice indiscrezione e non abbiamo alcuna conferma che questa sia la realtà dei fatti. Non è chiaro il ruolo che potrebbe rivestire la Estrada, ma possiamo ipotizzare che possa essere stata chiamata come co-conduttrice per una sera oppure ospite.

Natalia Estrada: le ultime dichiarazioni sulla tv

Natalia Estrada è sparita dalla tv da anni. Il suo è stato un addio voluto e ragionato, non causato da terze persone.

Prima che uscisse l’indiscrezione sul suo ritorno in televisione, la showgirl ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi che vale la pena rispolverare. L’ex di Giorgio Mastrota ha ammesso di non avere alcun desiderio di tornare davanti alle telecamere:

“Anche se ricevessi un’offerta pazzesca, un programma sui cavalli oppure uno show importante, mi spaventa il contorno: tornare in città, il traffico, le perdite di tempo, le riunioni infinite, le ore in sala trucco. Il mio stile di vita attuale non ha prezzo. Tanti mi dicono: ‘Tu sei matta’, ma per me sono matti gli altri”.

Queste dichiarazioni cozzano parecchio con l’indiscrezione sul Festival di Sanremo, per cui non possiamo fare altro che attendere una conferma ufficiale.