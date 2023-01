Nel covo di Messina Denaro trovato anche un quadro di Joker

La scenografia dell’orrore o semplicemente i gusti di un uomo, ma il dato è che la notizia ha attirato i social molto più che gli investigatori: nel covo di Matteo Messina Denaro è stato trovato anche un quadro di Joker, il “vilain” della saga di Batman ma nella versione tormentata e cupa di Joaquin Phoenix.

Il quadro era affisso alla parete dell’abitazione assieme a dei poster del Padrino e di Marlon Brando.

Nel covo di Messina Denaro un quadro di Joker

Come spiegano i media c’era anche un quadro a colori che ritrae il Joker nel covo di Matteo Messina Denaro. E ci sono altri particolari: sotto il quadro, come riportato da AdnKronos, c’è una didascalia colorata con la scritta “C’è sempre una via d’uscita ma se non la trovi sfonda tutto”.

Il poster del Padrino con l’immagine di Brando

E sempre secondo le informazioni di queste ore all’interno dello stesso covo c’era pure un poster del Padrino con l’immagine di Marlon Brando. Tutto questo nelle ore concitate in cui i Carabinieri del Ros hanno trovato il terzo covo di Matteo Messina Denaro. Si tratta del nuovo nascondiglio situato in via San Giovanni, tratto tra via Santa Croce e via Vaccarello, a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani.