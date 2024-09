Nel giorno della sua natale, è stato rilasciato un timbro celebrativo in onore di Silvio Berlusconi.

Un francobollo commemorativo è stato emesso in onore di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio e imprenditore italiano, in occasione del suo compleanno. Il francobollo, con un valore di 1,25€ e un tiraggio di oltre 350.010 copie, lo raffigura con indosso un abito scuro e la sua cravatta preferita, con le bandiere italiana ed europea sullo sfondo come simboli della sua vita dedicata al servizio civico.