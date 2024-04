Lutto nel mondo del football e dello sport americano. Vontae Davis, l’ex stella della NFL, è stato trovato morto nella sua casa in Florida a soli 35 anni.

NFL, Vontae Davis trovato morto: aveva 35 anni

Vontae Davis è stato trovato morto nella sua casa in Florida a soli 35 anni. La polizia ha trovato il corpo dell’ex cornerback nella sua abitazione a Southwest Ranches, a Miami. Secondo quanto riportato, Davis è stato trovato morto dalla nonna, che ha subito chiamato la polizia. Un’indagine preliminare ha escluso il delitto, ma le cause del decesso sono ancora sconosciute. “La NFL ha il cuore spezzato nel sentire della scomparsa di Vontae Davis. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari” è l’annuncio della NFL sui social.

NFL, Vontae Davis trovato morto: la sua carriera

Vontae Davis era il fratello minore di Vernon Davis. Ha giocato con l’Illinois Fighting Illini al collegio tra il 2006 e il 2008, per poi essere scelto nel primo round del Draft NFL 2009 dai Miami Dolphins. Durante la sua carriera ha giocato anche con l’Indianapolis Colts e Buffalo Bills. I suoi anni migliori sono stati tra il 2012 e il 2017 con gli Indianapolis Colts quando, per due volte di fila, nel 2014 e nel 2015, ha preso parte al Pro Bowl. Nel 2018 si è unito ai Buffalo Bills con un contratto di un anno, ma dopo due settimane dall’inizio della stagione ha deciso di ritirarsi, annunciando il ritiro all’intervallo della sconfitta di Buffalo contro i Chargers, non tornando più in campo per il secondo tempo. Vontae Davis ha lasciato il football con 121 partite giocate.