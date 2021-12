Nicola Mazzitelli si sposa: ecco chi è la fidanzata

Nicola Mazzitelli ha annunciato via social che presto convolerà a nozze con la sua fidanzata.

Nicola Mazzitelli, ex cavaliere del Trono Over che fu accusato di complotto contro le regole del programma, ha annunciato che presto convolerà a nozze.

Nicola Mazzitelli si sposa

Lontano dalle luci dei riflettori Nicola Mazzitelli avrebbe trovato l’amore: lui stesso ha annunciato a mezzo social di essere pronto a convolare a nozze con la sua fidanzata, una donna di nome Emily (la cui identità resta per il momento top secret ai fan del programma).

“Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì e mi ha reso l’uomo più felice del mondo”, ha dichiarato l’ex cavaliere del trono over annunciando i suoi fiori d’arancio con la ragazza (che sarebbe originaria di Vicenza).

Nicola Mazzitelli a Uomini e Donne

Nel 2020 Nicola Mazzitelli ha preso parte al famoso dating show di Maria De Filippi, presto abbandonato perché risultò essere positivo a Covid-19.

Durante la sua assenza dal programma si sparse la voce che lui avesse preso accordi con l’ex dama Valentina Dartavilla Lupi al di fuori dello show (dove sembra che i due avessero avuto anche una relazione). La questione è sempre stata smentita da Mazzitelli.

Nicola Mazzitelli: il matrimonio

Per il momento non ci sono informazioni sulla data delle sue attesissime nozze o su dove si svolgerà il lieto evento, quel che è certo è che l’ex volto di Uomini e Donne sia più felice che mai accanto al suo nuovo amore.

In tanti tra i fan che continuano a seguirlo dopo la sua esperienza al dating show non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli e per il momento sono in tanti a sperare che Nicola fornisca ulteriori informazioni via social.

L’ex cavaliere in passato è stato vittima di un grave incidente e lui stesso a Uomini e Donne ha raccontato per la prima volta la sua difficile storia.