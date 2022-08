Nicole Mazzocato: problemi dopo la nascita del primo figlio

Nicole Mazzocato si è confessata con i fan a poche ore dalla nascita del piccolo Paolo.

Il 14 agosto 2022 Nicole Mazzocato ha dato alla luce il suo primo figlio, Paolo, e nelle ultime ore ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Nicole Mazzocato: i problemi dopo il parto

Più felice che mai Nicole Mazzocato ha annunciato ai suoi fan di essere diventata mamma di uno splendido bambino, il piccolo Paolo.

L’influencer ha realizzato il suo sogno d’amore con Armando Anastasio e, nelle ultime ore, ha aggiornato i fan sulle condizioni sue e del piccolo a poche ore dal parto. Nicole ha dichiarato di non avere ancora latte a sufficienza per sfamare il piccolo Paolo e ha rivelato di aver trascorso l’intera notte sveglia, insieme a lui.

“Abbiamo avuto una nottata intensa e difficile”, ha raccontato ai suoi fan, e ancora: “Abbiamo passato la notte in bianco attaccati tutto il tempo e lui che provava e tentava disperatamente di mangiare ma ciò che arrivava purtroppo non era sufficiente per saziarlo (…) Stiamo integrando con il biberon ma qui non molliamo, proviamo fino all’ultimo”.

Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio

Nei giorni scorsi anche il celebre ex fidanzato di Nicole, Fabio Colloricchio, è diventato padre per la prima volta. Lui e la fidanzata Violeta hanno avuto una bambina. Nicole gli ha inviato i suoi auguri, ma ha anche fatto sapere di non voler più essere paragonata a lui o alla sua storia con la Mangrinan.