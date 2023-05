Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo Uomini e Donne: la prima foto

A distanza di qualche giorno dalla scelta a Uomini e Donne, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini hanno condiviso sui social la prima foto di coppia. La relazione, per il momento, prosegue a gonfie vele.

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo Uomini e Donne

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, dopo la scelta a Uomini e Donne, sono finalmente apparsi insieme sui social. L’ex tronista, con una storia su Instagram, ha mostrato ai seguaci il primo scatto di coppia. Entrambi sono sorridenti e felici della complicità che sono riusciti a costruire anche lontano dalle telecamere.

Nicole e Carlo Alberto felici della scelta

Alla prima foto di coppia, Nicole ha aggiunto solo un cuoricino rosso, senza dediche d’amore o pensieri profondi. Al contrario, Carlo Alberto ha scritto qualcosa in più. Mancini ha condiviso uno scatto che li ritrae al momento della scelta a Uomini e Donne. A didascalia, si legge:

“Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io”.

Nicole e Carlo Alberto: li vedremo a Temptation Island?

Nicole e Carlo Alberto potrebbero partecipare a Temptation Island? Ci sono buone probabilità, ma non abbiamo alcuna certezza. Per scoprire qualcosa in più non possiamo fare altro che attendere qualche notizia ufficiale da parte dello staff di Maria De Filippi.