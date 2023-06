Nicole Santinelli: il gesto dopo la rottura da Carlo Mancini non sfugge ai fan

Nicole Santinelli e Carlo Mancini si sono lasciati dopo due settimane dalla scelta a Uomini e Donne. Nelle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo a segno un gesto che non è sfuggito ai fan.

Qualche giorno fa, Carlo Mancini ha annunciato sui social di essere stato mollato da Nicole Santinelli. A distanza di due settimane dalla scelta a Uomini e Donne, la ragazza ha deciso di mettere fine alla relazione a causa di modi diversi di vivere e vedere l’amore. Dopo le parole dell’ex corteggiatore sono arrivate anche quelle di lei, poi ci sono stati diversi botta e risposta a distanza. Nelle ultime ore, Nicole ha messo a segno un gesto che non è sfuggito ai fan.

Cosa ha fatto Nicole Santinelli?

Nicole aveva annunciato la rottura con Carlo con un video social a schermo bianco, in cui si sentiva solo la sua voce. Un filmato che ha fatto parecchio discutere, con molte persone che l’hanno accusata per non aver avuto coraggio di mostrare il suo volto. Ebbene, a distanza di qualche giorno, la Santinelli ha deciso di eliminare il contenuto dal suo account.

Come reagirà Carlo Mancini?

Cancellando il video, Nicole ha voluto dimostrare di aver messo una pietra sopra a questa storia? Non possiamo ancora saperlo, ma i fan sono curiosi di scoprire la reazione di Carlo. Per il momento, Mancini non ha ancora commentato il gesto dell’ex fidanzata.