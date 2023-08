Nicole Santinelli punta al trono Over di Uomini e Donne: "Più simile a me"

Dopo aver trascorso l’ultima stagione a Uomini e Donne nei panni di tronista, Nicole Santinelli ha ammesso che tornerebbe volentieri nel programma di Maria De Filippi. Questa volta, però, punta al trono Over.

Intervistata dal settimanale Mio, Nicole Santinelli ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Negli ultimi mesi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto parlare di sé per via della relazione lampo con Carlo Alberto Mancini. La loro love story è finita dopo una manciata di giorni dalla scelta e in molti hanno messo in dubbio il suo interesse per l’ex corteggiatore. Adesso, però, a far discutere sono state le sue dichiarazioni sul trono Over del programma di Maria De Filippi.

Le parole di Nicole Santinelli

Nicole, senza giri di parole, ha ammesso che tornerebbe a Uomini e Donne, ma non come tronista. La ragazza vorrebbe sbarcare nel trono Over, con la speranza di trovare finalmente l’uomo giusto per lei. Ha dichiarato:

“Arrivasse nel trono over qualcuno di più simile a me“.

Lo staff della De Filippi prenderà in considerazione la sua autocandidatura? Molto probabilmente no.

Non solo Nicole: ecco chi potrebbe tornare a Uomini e Donne

Oltre a Nicole Santinelli, un altro ex volto di Uomini e Donne ha ammesso che tornerebbe volentieri nel programma mariano. Stiamo parlando di Luca Salatino, tornato single dopo la relazione con Soraia Ceruti. L’ex tornista ha dichiarato: