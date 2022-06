Nicolò Zaniolo, prime foto con il figlio Tommaso in Sardegna: Sara Scaperrotta è con loro.

Nicolò Zaniolo ha finalmente messo la testa a posto e ha deciso di fare il padre. Il settimanale Chi lo ha pizzicato con il figlio Tommaso in Sardegna. Con loro c’è anche la madre Sara Scaperrotta, ex compagna del calciatore.

Nicolò Zaniolo: prime foto con il figlio Tommaso

Il settimanale Chi ha pizzicato Nicolò Zaniolo in versione papà. Il calciatore della Roma ha finalmente deciso di trascorrere del tempo con il figlio Tommaso, avuto lo scorso luglio dall’ex compagna Sara Scaperrotta. Quando quest’ultima ha scoperto di essere incinta, il ragazzo è letteralmente fuggito e soltanto recentemente ha deciso di essere una figura di riferimento per il bimbo. Stando a quanto documentato dalla rivista di Alfonso Signorini, Nicolò ha raggiunto Sara in Sardegna, dove si sta godendo una vacanza con il pargolo, la madre e il fratello Simone.

Nicolò in Sardegna con il figlio e Sara

Zaniolo ha deciso di trascorrere qualche ora in barca, nel magnifico mare della Costa Smeralda. Con lui anche Sara, con la quale ha oggi un rapporto formale, il piccolo Tommaso, il fidanzato di sua sorella e un amico. Nicolò tiene in braccio suo figlio e sembra guardarlo con occhi sognanti. Gioca con lui, gli spruzza l’acqua e gli fa perfino delle smorfie per farlo ridere.

Nicolò Zaniolo è single

Dopo la fine della storia con Sara Scaperrotta ed essere diventato padre, Nicolò ha collezionato diversi flirt. Da Madalina Ghenea ad Angela Nasti, passando per Sophie Codegoni: sono tutte acqua passata. Attualmente il calciatore della Roma risulta single, per cui sarà curioso scoprire con chi trascorrerà l’estate.