Nikita Pelizon: chi è, origini, altezza, genitori, età, fidanzato

Nikita Pelizon è la vincitrice del Grande Fratello Vip 7. Modella e influencer di 29 anni, è originaria di Trieste. Vediamo chi è e quali curiosità ci sono sul suo conto.

Chi è Nikita Pelizon: la biografia

Classe 1994, Nikita Pelizon nasce il 20 marzo a Trieste, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Alta 175 centimetri, è una modella e influencer. Appassionata di moda fin da bambina, è andata via di casa molto presto perché non condivideva la fede religiosa dei genitori. Questi ultimi erano e sono ancora oggi Testimoni di Geova. A soli 18 anni, Nikita inizia a muovere i primi passi come modella.

Il successo di Nikita Pelizon

Da Trieste, Nikita si trasferisce a vivere a Milano. Inizia a sfilare e ben presto viene notata dagli addetti ai lavori. Viaggia in tutto il mondo, diventando anche testimonial della compagnia telefonica Tre Svezia. Nel 2018 diventa tentatrice di Temptation Island e nello stesso anno partecipa ad Ex on the beach nei panni di ex fidanzata di Matteo Diamante. Nel 2022 diventa concorrente di Pechino Express insieme alla collega Helena Prestes e, qualche mese dopo, entra come Vippona al GF Vip 7. Dopo 6 mesi di permanenza, la Pelizon vince il reality più spiato d’Italia.

Chi è il fidanzato di Nikita Pelizon?

Al momento, Nikita Pelizon è single. In passato, ha avuto una relazione lunga 7 anni con Matteo Diamante. Prima di entrare nella Casa del GF Vio, l’influencer ha frequentato l’imprenditore Valerio Tremiterra, di anni 51. Nel reality condotto da Alfonso Signorini ha perso la testa per Luca Onestini, ma ha ricevuto un due di picche.