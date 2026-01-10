Nina Moric svela il suo trauma: l'aborto dei gemelli con Fabrizio Corona

Scopri la rivelazione scioccante di Nina Moric sull'aborto dei suoi gemelli, un evento che ha avuto un impatto profondo e duraturo sulla sua vita.

Nel panorama del gossip italiano, la docuserie “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, disponibile su Netflix, ha suscitato un grande interesse, non solo per la figura controversa di Corona, ma anche per la rivelazione scioccante di Nina Moric. La modella croata ha condiviso un momento critico della sua vita, un’esperienza dolorosa che ha segnato la sua esistenza e quella del suo ex marito Fabrizio.

Durante una delle puntate, Moric ha dichiarato: “Ho ucciso due bambini”, riferendosi all’aborto di due gemelli, una decisione che ha preso sotto la pressione dell’allora marito. Questo episodio segna uno dei punti più tristi della loro storia, un racconto che non può lasciare indifferenti.

Un matrimonio tra alti e bassi

Il matrimonio tra Nina Moric e Fabrizio Corona è stato caratterizzato da un susseguirsi di eventi che hanno oscillato tra la passione e il dramma. La modella ha rivelato che, nonostante fosse incinta di due gemelli, Corona le chiese di interrompere la gravidanza, sostenendo di non sentirsi pronto a diventare padre. Moric ha accettato, ma il peso di questa decisione l’ha segnata profondamente. “L’ha voluto lui, ma io l’ho assecondato”, ha spiegato, assumendosi le sue responsabilità.

Le conseguenze emotive

Il trauma legato all’aborto ha lasciato un segno indelebile in Nina. “Non ne vado fiera”, ha confessato, riconoscendo che si trattava di un errore che continua a tormentarla. Malgrado Corona affermi di aver superato la questione, per Moric rappresenta ancora una ferita aperta. “Volevo che mi fermasse”, ha aggiunto, rivelando un desiderio di aiuto che non è mai stato esaudito. Dopo quell’episodio, il silenzio ha regnato tra i due, una mancanza di comunicazione che ha ulteriormente aggravato il loro rapporto.

La visione di Fabrizio Corona

Fabrizio, dal canto suo, ha condiviso la sua prospettiva sulla questione, mostrando un atteggiamento di cinismo. Ha dichiarato che l’aborto è stata una scelta necessaria, giustificata dalla sua situazione economica precaria. “Era ancora presto per un figlio”, ha affermato, spiegando che la sua ansia per il denaro è emersa proprio in seguito a quell’evento drammatico. Corona ha collegato la sua ossessione per il denaro a quel momento, un cambiamento che ha influenzato profondamente la sua vita personale e professionale.

Un matrimonio di branding

Nel corso della narrazione, emerge anche come il loro matrimonio sia stato in parte una strategia di branding. Moric ha raccontato di essere stata trattata da Corona come un prodotto, una macchina da soldi. “Mi ha sempre vista come un prodotto”, ha commentato, sottolineando la dinamica squilibrata che caratterizzava la loro unione. Fabrizio non ha negato questa visione, affermando che l’unione tra lui e Moric era in effetti una grande operazione di branding personale.

Il racconto di Nina Moric e Fabrizio Corona offre uno sguardo profondo e complesso su una relazione segnata da successi e fallimenti, da passioni e dolori. Le loro storie personali si intrecciano in un dramma che va oltre il semplice gossip, toccando temi di responsabilità e le conseguenze delle scelte fatte. Questo episodio rimarrà sicuramente impresso nella memoria collettiva, lasciando il pubblico a riflettere sulle difficoltà e le sfide che affrontano le persone nel mondo dello spettacolo.