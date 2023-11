Nino Frassica, la moglie denunciata per atti persecutori e diffamazione: i dettagli

La moglie di Nino Frassica e la figlia dell’attore sarebbero state querelate da alcuni vicine di casa che avrebbero accusato per la sparizione del loro gatto, Hiro.

Nino Frassica: la moglie e la figlia denunciate

Nino Frassica e la sua famiglia stanno continuando ormai da settimane a cercare il gatto Hiro, da loro considerato come un vero e proprio membro della famiglia e sparito durante il loro soggiorno a Spoleto (per le riprese di Don Matteo). Stando a quanto riporta il Corriere, la moglie e la figlia dell’attore sarebbero state denunciate per diffamazione ed atti persecutori da alcune vicine, che avrebbero accusato della scomparsa del gatto.

“Le mie assistite non hanno mai visto questo gatto né in casa loro né altrove”., ha fatto sapere il legale delle due viene al Corriere, e ancora: “Hanno persino acconsentito a un sopralluogo delle forze dell’ordine che non hanno trovato alcuna traccia di Hiro nella loro abitazione. Purtroppo, si sono trovate al centro di una tempesta di insulti, minacce gravi come il lancio di un sasso fino ad atti persecutori come lo stalking. Senza considerare l’odio che si è scatenato in Rete contro i Conti. Adesso attendiamo fiduciosi il corso della giustizia”.

Sulla vicenda al momento non sono emersi ulteriori sviluppi, e Barbara Exignotis ha fatto sapere: . “Stiamo facendo di tutto per riavere il nostro Hiro e questa è l’unica cosa che conta mentre di tutto il resto si sta già occupando il mio avvocato”.