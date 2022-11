Un 22enne del Bolognese mostra la foto dal cellulare e spunta quella di una piantagione di marijuana al posto del documento di guida

Autogoal di un automobilista nel Bolognese che non ha la patente, mostra la foto dal cellulare e spunta quella di una piantagione di marijuana. Arresto e guai giudiziari grossi per un uomo che fa vedere ai carabinieri lo scatto sbagliato.

La nota dell’Arma spiega bene la surreale vicenda.

Mostra la foto dal cellulare: c’era marijuana

Ad agire i carabinieri di Molinella, nel Bolognese, che hanno arrestato un 22enne incensurato, “operatore socio-sanitario presso una struttura privata, per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope”. Ma cosa è successo? Che l’uomo non aveva con sé la patente ad un posto di blocco in via Marconi, all’interno di un parcheggio.

L’uomo è stato trovato senza patente e “per mostrare ai militari una copia del documento, fotografato sul suo cellulare, ha mostrato per errore uno scatto a una piantagione di marijuana”.

Le domande, la perquisizione e il “bingo”

A quel punto i carabinieri hanno iniziato a fare domande ed l 22enne avrebbe risposto subito, “indicando il luogo della coltivazione, che si trovava su un terreno di proprietà di un amico”. Perciò è scattata la perquisizione ed il ritrovamento di “210 grammi di marijuana, conservati in vari barattoli di vetro, più altri 450 grammi della stessa sostanza e materiale per il confezionamento e la conservazione della droga”.

Il 22enne stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.