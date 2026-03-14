Dopo lo scandalo che ha coinvolto l’ex principe Andrea, le due figlie, Beatrice ed Eugenia di York, contro la decisione di Re Carlo III. Ecco tutti i dettagli.

Buckingham Palace: Beatrice ed Eugenia di York escluse dagli eventi di corte

Nel Regno Unito continua a tenere banco lo scandalo che ha colpito la famiglia reale, con l’arresto dell’ormai ex principe Andrea per il caso Epstein. A farne le spese però anche le due figlie, Beatrice ed Eugenia di York, nate dal matrimonio con Sarah Ferguson. Le due sorelle, infatti, sono state non solo escluse dagli eventi più prestigiose ma soprattutto invitate a rinunciare al loro titolo. Ignorate dai parenti e dai funzionari di Buckingham Palace, Beatrice ed Eugenia di York non ci stanno: le due sorelle non intendono rinunciare al loro titolo.

Uk, Beatrice ed Eugenia di York si ribellano a Buckingham Palace: “Non lo faremo”

Dopo lo scandalo che ha coinvolto loro padre, l’ex principe Andrea, Beatrice ed Eugenia di York sono state invitate a rinunciare al loro titolo. Le due sorelle, però, non intendono farlo, raccontando ai loro amici di sentirsi vittime di una colpa che appartiene loro, ovvero quella dei genitori: “non abbiamo fatto nulla di male.” I loro rappresentanti, inoltre, specificano che le menzioni nei documenti del caso Epstein non dimostrano alcun loro coinvolgimento ma, per l’opinione pubblica, la loro vicinanza a figure controverse e il loro tentativo di aiutare il padre e la madre a salvare la reputazione le trasforma in motivo di condanna morale. A rischio ora non solo il loro titolo ma anche le residenze.