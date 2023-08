Momenti di tensione dietro le quinte di Estate in diretta. Poco prima dell’inizio della puntata, Nunzia De Girolamo è svenuta. L’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice, che ha aperto il programma comodamente seduta su una poltrona.

Nunzia De Girolamo sviene prima della diretta

Dallo scorso 3 luglio, Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo conducono Estate in diretta, che sostituisce il programma invernale di Alberto Matano. Gli ascolti, ad oggi, sono più che soddisfacenti, tanto che il format è andato in onda anche nel giorno di Ferragosto. Forse è stata proprio la stanchezza ad aver causato un malore a Nunzia, che è svenuta poco prima della diretta.

L’annuncio di Nunzia De Girolamo

La De Girolamo ha aperto la puntata di Estate in diretta seduta su una comoda poltrona. Ha dichiarato: “Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché“. Semprini è subito andato in suo soccorso: “Come si sta bene su queste poltroncine. Eravamo stanchi dopo ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche in questi giorni“. Dopo questo piccolo preambolo, Nunzia ha annunciato:

“Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine? Tu sei proprio gentile. In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode”.

Come sta Nunzia De Girolamo?

Nunzia è svenuta poco prima di andare in diretta, ma grazie all’intervento tempestivo dello staff si è subito ripresa. Non a caso, ha avuto le forze di condurre tutta la puntata. Ha dichiarato: