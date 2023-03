Nunzia De Girolamo si racconta: "Sogno di fare sesso in pubblico. Ho avances anche da donne"

Nunzia De Girolamo sta vivendo un periodo davvero positivo. L’ex ministro delle politiche agricole è al timone del programma targato Rai 1, “Ciao Maschio”. In una intervista rilasciata al Messaggero ha rilasciato una serie di confessioni “senza filtri” e dalle tinte “hot”: “Sogno di fare sesso in pubblico, in spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti”, ha dichiarato.

Nunzia De Girolamo, le rivelazioni “hot” della conduttrice: “Sono etero, ma tutto può succedere”

Tra i vari aspetti della sua vita che Nunzia De Girolamo ha deciso di raccontare c’è anche il legame con il compagno, il senatore Francesco Boccia e dal quale ha avuto la figlia Gea: “Lui era un uomo libero, molto legato al modello libertino incarnato dal suo amico e mito Franco Califano. Io ero insicura, vedevo il pericolo ovunque: oggi no, al primo posto c’è la famiglia per entrambi”.

Ha anche confessato: “Sono molto etero, ma tutto può succedere: ho avances da uomini ma anche da tante donne. Oggi ho ricevuto una lettera da una ragazza lesbica in cui mi diceva che sono il suo ideale di donna, e ho anche tanti feticisti dei piedi che farebbero di tutto per me”.

“Rocco Siffredi? Mi disse che avrebbe voluto girare un film con me”

Non ultimo ha fatto anche delle rivelazioni su Rocco Siffredi. De Girolamo ha dichiarato che il noto pornodivo le disse nel 2014 che avrebbe voluto girare un film hard con lei. La conduttrice reagì così: “Mi misi a ridere, cosa che ancora fanno oggi i miei amici quando vogliono prendermi in giro con questa storia”. Ha poi spiegato che lo aveva invitato alla prima edizione di “Ciao Maschio”. Lui tuttavia rifiutò: “Mi ha mandato un vocale, non credeva che fossi io”.