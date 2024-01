Nuova eruzione in Islanda: dichiarato lo stato di emergenza

Nuova eruzione vulcanica in Islanda: l'evento si è verificato domenica 14 gennaio a sud-ovest di Rejkyavik.

Una nuova eruzione vulcanica si è verificata in Islanda domenica 14 gennaio dopo le 7:00 (ora locale) a sud-ovest della capitale Rejkyavik. Il vulcano Fagradalssfjall ha ripreso le sue attività sulla penisola di Reykjaness, molto più a meridione rispetto alla precedente eruzione dello scorso 18 dicembre, secondo quanto riportato dal quotidiano islandese MorgunblaÐiÐ.

Eruzione in Islanda: aperta una crepa a nord di Grindavìk

Il Dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza. Da quello che è emerso finora sembra che una crepa si sia aperta a Sundnhùk, intorno alle 7:57 di mattina e che già si stia allungando. Non è chiaro dove possa scorrere la lava, in quanto la località in questione si trova su uno spartiacque.

Eruzione in Islanda: 200 terremoti a Grindavik

Ultimamente, si sono verificati 200 terremoti nelle vicinanze di Grindavìk. A riportarlo l’Ufficio meteorologico islandese. Di conseguenza la Protezione civile locale ha opportunamente evacuato la cittadina, dichiarando che l’eruzione vulcanica fosse vicina.

Eruzione Islanda: l’evento di Reykjanes

Oltre ai terremoti e all’eruzione vulcanica in corso a Grindavìk bisogna già menzionare un contesto critico dato da ulteriori fenomeni sismici e vulcanici in Islanda. Nella penisola di Reykjanes ad esempio, si è aperta lo scorso dicembre una fessura da cui era emerso un fiume di lava luminoso.