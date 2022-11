Nuovo amore per Brad Pitt?

Il detto è noto a tutti: l’amore non ha età, ma quando si tratta delle celebrites questa regola vale ancora meno.

A sfidare il calendario questa volta è il notissimo attore americano Brad Pitt, che dopo la separazione da Angelina Jolie iniziata nel 2016 sembrerebbe aver finalmente ritrovato l’amore, una donna di 29 anni è la nuova fiamma di Brad, che ormai ne ha ben 58.

Chi è Ines de Ramon, la nuova fiamma di Brad Pitt

Il Daily Mail riferisce che la coppia è stata pizzicata insieme durante il concerto di Bono a Los Angeles.

L’evento musicale ha avuto luogo verso le ore 20.00, ed oltre ai due, visti in atteggiamenti decisamente intimi, vi erano anche amici famosi dell’attore: Cindy Crawford, Rande Gerber e Sean Penn. A fine serata poi, Bradd sarebbe andato via sulla sua Tesla, mentre Ines sarebbe stata riacccompagnata proprio dalla guardia del corpo dell’attore.

Per chi segue il gossip del mondo dello spettacolo oltre oceano però, quello di Ines De Ramon non sarà un nome qualsiasi, la donna è infatti l’ex moglie di un altro attore decisamente noto in Italia: Paul Wesley, noto per la serie tv The Vampire Diaries.

I due si sono sposati nel 2019, ma hanno annunciato il divorzio solo pochi mesi fa. Ines è laureata in Amministrazione Aziendale presso la University of Geneva, e dopo aver lavorato per delle importanti marche di gioielli, ora starebbe collaborando proprio con il team di Brad Pitt.