Nuovo processo per Fabrizio Corona: accuse di tentata estorsione

Nuovo processo per Fabrizio Corona: accuse di tentata estorsione

Nuovo processo per Fabrizio Corona: accuse di tentata estorsione su un Caso di Presunto Ricatto con un Video Intimo

Milano, 23 gennaio 2024 – Fabrizio Corona, noto ex fotografo dei vip, affronterà un nuovo processo a Milano il prossimo 12 aprile in seguito all’accusa di tentata estorsione. Il giudice Cristian Mariani ha preso questa decisione al termine di una breve camera di consiglio, non accogliendo la tesi difensiva che sosteneva l’esistenza di una relazione tra Corona e la donna coinvolta.

In presunto ricatto avvenuto nel 2021

Il caso in questione ruota attorno a un presunto ricatto avvenuto nel giugno del 2021. Una donna sposata, che si era rivolta a Fabrizio Corona per servizi editoriali e pubblicitari relativi a un libro che desiderava pubblicare, avrebbe subito, secondo le sue affermazioni e le indagini della procura meneghina, un tentativo di estorsione da parte dell’ex fotografo dei vip. La questione principale riguarda un video intimo che Corona avrebbe realizzato e che ritraeva la donna.

Respinta la tesi difensiva

Il giudice Mariani ha respinto la tesi difensiva secondo cui tra i due vi fosse stata una relazione e che questa controversia avesse portato a una causa civile. La decisione del rinvio a giudizio apre la strada a un processo che promette di svelare nuovi dettagli sulla vicenda. Fabrizio Corona, assente nell’aula al momento della decisione del giudice, dovrà affrontare le accuse di tentata estorsione in un processo che si annuncia carico di tensione.