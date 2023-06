Nuovo record di risoluzione del cubo di Rubik

Chi da bambino non ha tentato di risolvere il cubo di Rubik? Il rompicapo più famoso del mondo da tempo appassiona i giovani di tutti i paesi, che l’11 giugno si sono sfidati all’evento Pride Long Beach 2023 in California. A spuntarla è stato Max Park, 21enne americano che lo ha risolto in poco più di 3 secondi.

Il nuovo record del mondo di Max Park

Il giovane americano è considerato al momento il miglior giocatore in circolazione, ipotesi dimostrata dai fatti visto il record del mondo appena conseguito: 3,134 secondi per risolvere il classico cubo di Rubik (3x3x3).

L’americano ha migliorato di 0,34 secondi il record fatto nel 2018 dal cinese Yushenf Du. Incredibile il video dell’impresa divulgato su Twitter: Park osserva il cubo per qualche secondo, per memorizzare quali combinazioni eseguire da lì a poco. Una volta partito il tempo, eccolo fare alla velocità supersonica l’intero rompicapo, destando grande stupore in tutta la sala, che si è fermata alla sua stazione, la 12, per ammirare il tempo conseguito, festeggiando con il giovane campione.

Prima di questa prestazione, il miglior tempo di Max era stato di 3,63 secondi, ma oltre questo record il giovane ne detiene altri: miglior risoluzione del cubo 4x4x4, del cubo 5x5x5, cubo 6x6x6 e cubo 7x7x7.