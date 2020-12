Occasioni noleggio con Outlet del NLT, progetto Auto No Problem

La piattaforma web di Auto No Problem offre le opportunità più convenienti di noleggio a lungo termine raccolte in un portale digitale e 100% self-service.

Le opportunità più convenienti di noleggio a lungo termine raccolte in un portale digitale e 100% self-service. È l’offerta dell’Outlet del Noleggio a Lungo Termine, la piattaforma web di Auto No Problem (società specializzata nei servizi di noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte aziendali) che sarà lanciata nel 2021.

Il cliente, rappresentato principalmente da liberi professionisti e privati, approfitterà di offerte mirate a condizioni straordinarie su vetture in promozione e in stock. Il sito riporterà le proposte a seconda della disponibilità di veicoli acquistati dai noleggiatori, rispettando tre categorie:

Ci saranno auto in promozione grazie a particolari accordi con le case automobilistiche. Veicoli a noleggio a lungo termine con sconti speciali che prevedono la personalizzazione della configurazione.

La seconda categoria corrisponde ad auto in stock con importanti vantaggi negli sconti per effetto dei volumi di acquisto. Si tratta di veicoli forniti in una configurazione standard, ma con canoni di noleggio molto competitivi .

. Auto usate a noleggio a lungo termine che meritano una seconda vita di noleggio. È un nuovo servizio di noleggio di auto usate, che avranno un’anzianità compresa tra i 12 e i 36 mesi, per un chilometraggio non superiore a circa 70-80.000 km.

Cos’ha portato all’Outlet del NLT? Presentare la migliore offerta a prezzi competitivi

Il processo di ideazione del nuovo portale prende forma dal crescente interesse da parte di privati e liberi professionisti nei confronti di vetture a noleggio anche usate e non di prima immatricolazione. “Le richieste di noleggio auto per privati sono in forte aumento, rispetto alle richieste da parte dei possessori di partita iva, con un numero sempre più ampio di persone che si affidano al web per noleggiare una vettura”, ha chiarito nel corso di una recente intervista Tommaso De Bortoli, Direttore Marketing di Auto No Problem.

È grande inoltre l’attenzione verso la competitività delle tariffe, per questo l’Outlet del NLT intende “presentare le miglior auto con i canoni di noleggio più economici del mercato e con la massima serietà professionale”. Mentre dal punto di vista della modalità di interazione, l’utente potrà “concludere il contratto di noleggio in autonomia attraverso processi automatizzati che guidano step by step ogni singola fase, dalle informazioni su come funziona il noleggio auto fino al caricamento dei documenti in modalità self-service per esitare la pratica”, ha specificato De Bortoli.