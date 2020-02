Tutti i vantaggi derivati dalla scelta di noleggiare a lungo termine un' automobile usata piuttosto che comprarne una: le offerte del 2020.

Sei alla ricerca delle migliori offerte per noleggio a lungo termine di auto usate? Sei nel posto giusto. Nel corso del 2020 il noleggio auto a lungo termine diventa sempre più un’opzione scelta da liberi professionisti, aziende ma anche da privati che vivono in città o che preferiscono il noleggio all’acquisto di una vettura privata. Uno dei vantaggi di questa soluzione è la possibilità di scegliere tra un parco auto usate molto ampio, optando anche per vetture moderne e dotate di vari optional, utili durante un lungo viaggio, o di design moderni e lussuosi ideali per quando ci si presenta a clienti, soci o eventi aziendali. Vedendo le offerte di noleggio a lungo termine di auto usate come queste, notiamo come l’interesse per l’usato nell’NLT (Noleggio a Lungo Termine) è in rapida crescita e come i prezzi proposti siano allettanti per le persone che decidono di optare per questa soluzione. Ma vediamo insieme le offerte e i vantaggi del noleggio d’auto usate a lungo termine.

Noleggio auto a lungo termine: quanto costa?

Una delle domande che ci si pone sempre più spesso è: quanto costa il noleggio a lungo termine di auto usate? Naturalmente, il costo dipende da diversi fattori, come:

Periodo per il quale si desidera noleggiare l’auto

Modello d’auto usata prescelto

Optional desiderati

Tipologia d’assicurazione

Motorizzazione

In base a questi fattori il prezzo finale può sicuramente cambiare. Per darti un’idea del costo medio nel 2020 per il noleggio, però, mostriamo un elenco di alcuni modelli e del relativo prezzo medio di noleggio:

Alfa Romeo Giulia, 329 euro al mese

BMW Serie 1, 380 euro al mese

Ford Eco Sport, 204 euro al mese.

Come possiamo vedere il prezzo mensile medio non è molto alto, per questo motivo sempre più persone tendono a usufruire di questo servizio per i loro spostamenti.

Come funziona il noleggio a lungo termine auto usate?

Il noleggio di auto usate a lungo termine, come accennato è una formula sempre più utilizzata da aziende, società, liberi professionisti e privati che hanno bisogno di una vettura per i loro spostamenti o per il lavoro. Infatti, secondo uno studio condotto dall’Aniasa (Associazione di Confindustria nel settore servizi di mobilità) il noleggio a lungo termine per privati è tra le nuove frontiere dell’auto. Oggi circa 30 mila automobilisti hanno lasciato l’auto di proprietà e scelto la formula per il noleggio tutto incluso con un costo fisso. Un italiano su quattro conosce questa formula, e ben il 40% delle persone vorrebbero sperimentarlo. Dunque, il noleggio delle automobili per un lungo periodo di tempo alletta sempre di più sia i privati sia le aziende e liberi professionisti.

Ma come funziona? Questa formula prevede innanzi tutto:

• L’incontro tra cliente e azienda per la formulazione di un preventivo

• Un contratto specifico per un periodo medio o lungo, a seconda delle necessità

• La scelta del veicolo che maggiormente interessa il cliente

Una volta che le parti si sono accordate, il cliente avrà a disposizione l’auto scelta ma non solo potrà accedere a una serie di servizi specifici offerti dall’azienda nel prezzo mensile corrisposto. Ad esempio, non ci sarà bisogno di preoccuparsi di pagare per eventuali problematiche improvvise all’auto elettroniche o meccaniche, perché si occuperà l’azienda delle riparazioni. I costi straordinari o ordinari sono inclusi nel canone, e tra questi troviamo: bollo, assicurazione e tagliando. In poche parole, il noleggio auto a lungo termine ti mette a disposizione una vettura per andare dove più desideri, corrispondendo un prezzo fisso mensile che ti offre servizi a tutto tondo, e ti evita le tradizionali incombenze e preoccupazioni di chi ha un’auto di proprietà.

Quali sono i principali vantaggi del noleggio a lungo termine?

Il noleggio d’auto usate a lungo termine attira sempre più persone e presenta offerte sempre più allettanti nel corso del 2020 per i vantaggi che comporta sia per i soggetti privati sia per i titolari d’azienda e partita IVA. Tra i principali vantaggi possiamo annoverare:

• La possibilità di avere un’auto usata in ottime condizioni e di valore

• Si evita di diventare i proprietari reali del veicolo con tutte le incombenze relative

• Non bisogna gestire più la manutenzione ordinaria o straordinaria

• Il bollo e l’assicurazione sono compresi nel canone mensile

• Il cambio gomme e altre problematiche sono gestite dall’azienda che noleggia l’auto

• I costi sono chiari sin da subito, e non dovrai sborsare altri soldi per incidenti, rotture improvvise ecc…

• Puoi avere un’ampia scelta di auto e cambiare modello alla fine del primo contratto

• I titolari di partita IVA possono detrarre i costi del noleggio auto.

Inoltre, devi considerare che con un’auto a noleggio hai la possibilità di ottenere anche modelli di fascia alta a un prezzo inferiore al costo d’acquisto. Non essendo il reale proprietario dell’auto poi questa non incide sul reddito e non rischi eventuali problemi in caso di protesti o pignoramento beni. Scegliere il noleggio auto usate a lungo termine poi ti toglie dall’impiccio di dover porre attenzione all’acquisto di una vettura usata. Spesso infatti, quando si compra un’auto già usata da altri, si rischia di spendere più in lavori di manutenzione rispetto al prezzo d’acquisto. Il parco d’auto usate presenti invece in un centro noleggio a lungo termine prevede dei controlli professionali e sono tutte funzionanti oltre che tenute in modo impeccabile, liberandoti dunque dai problemi di quando si acquista una vettura già usata, come tessuti rovinati, cattivi odori, graffi o malfunzionamenti elettrici o meccanici. I vantaggi offerti da questa formula attirano sempre più persone e sono il motivo per il quale di anno in anno aumentano offerte e persone interessate.